Een landelijk huis in een moderne uitvoering

De zeer ruime keuken laat je beste culinaire kwaliteiten toch ook zeker naar boven komen. Want wie wil nou niet in deze aangename ruimte kunnen koken? Het ontwerp van de keuken is bijna minimalistisch te noemen, al zorgen kleur en hout voor de nodige sfeer. Erg leuk is ook dat je hier aan kunt schuiven voor een ontbijtje of om even lekker de krant te lezen.