Bij homify kom je veel nieuwbouwprojecten tegen, heel veel zelfs. Als het op eengezinswoningen aankomt, dan voeren moderne exemplaren zeker de boventoon. Vandaag gaan we ook weer bij zo’n onderkomen kijken, maar dit is wel het moderne huis met net dat beetje extra. Leuke en speelse details maken dit namelijk niet tot een doorsnee woning. En dat is juist waar de Duitse bouwonderneming Fingerhaus zo goed in is. Ga je verlekkeren aan dit prachtige project en laat je natuurlijk vooral goed inspireren!