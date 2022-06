Super Hip: De boxspring in je slaapkamer

Alleen al qua uitstraling verschilt de boxspring van de meeste conventionele bedden, veelal door hun enorme omvang. Door de onderbouw en de gestapelde matrassen heeft de boxspring een bijna majestueuze verschijning, die belooft al bij de eerste aanblik veel luxe en comfort. Niet elke boxspring is natuurlijk hetzelfde. Ook binnen deze trend zijn er tussen de bedden grote verschillen in termen van design. Zo zijn er boxsprings die zijn uitgevoerd in leer of stof, met of zonder kopdeel, op een subtiele wijze in gebroken wit, mysterieus zwart of helder rood. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Tot zover deze schitterende boxsprings. We hopen dat jouw smaak er tussen zat. Alvast veel plezier met je nieuwe slaapkamerinterieur en geniet van je boxspring! Blijf ons volgen, dan houden we je op de hoogte van de nieuwste trends in de designwereld.

Er is een schitterende bedrijfspand in Beieren gerealiseerd met een wel heel bijzonder thema! In dit artikel lees je er alles over!

Op ons forum vind je praktische tips die je kunt gebruiken om je interieur helemaal top in te richten!