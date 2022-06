Succesvol verbouwen. Hoe doe je dat?

Als we onze woning gaan renoveren dan kiezen we er vaak voor om de verwarming volledig te vernieuwen: we kunnen deze kans goed benutten om in een keer het hele systeem te veranderen. Zo kunnen we ervoor kiezen om de verwarming in de vloer te plaatsen als vloerverwarming of in convector putten onder de grond zodat deze uit het zicht is. Of, wanneer we het geluk hebben om over een antieke schouw te beschikken dan kunnen we deze renoveren. Je kunt ook kiezen voor de traditionele oude stijl met oude radiatoren van zink zoals we zien in dit voorbeeld.