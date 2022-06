Een belangrijk element in de tuin is de schutting. Een hek of schutting geeft niet alleen de tuingrenzen aan, maar beschermt je ook – indien gewenst – tegen nieuwsgierige blikken van buren en voorbijgangers. Een schutting of hek draagt natuurlijk ook voor een groot deel bij aan de uitstraling van je tuin. Een mooi hek kan dus een groot verschil maken.

We hebben 26 voorbeelden op een rijtje gezet!