Pimp je slaapkamer met 14 geweldige ideeën voor je muur!

De slaapkamer is zonder twijfel de meest intieme ruimte in huis die we daarom graag sfeervol en gezellig inrichten. Hier brengen we vele uren van de dag door en niet alleen maar slapend! Het zou dus jammer zijn als de slaapkamer achterblijft qua mooie design look in huis, niet? Juist deze ruimte biedt zoveel mogelijkheden om er echt iets speciaals van de maken. Vandaag kijken we naar de muur-aankleding van je slaapkamer. Want daar kun je echt veel meer mee dan je denkt… Van pimpelpaars tot plantentuin. Kijk mee naar 14 inspirerende en bijzondere voorbeelden en ga daarna aan de slag met jouw slaapkamermuren!