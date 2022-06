6 manieren om iets moois te maken van je tuin!

Een boom is een belangrijk element in een tuin. Ze zorgen voor hoogte, trekken vogels aan en geven privacy. Eigenlijk zou een boom in geen enkele tuin mogen ontbreken! Is je tuin niet al te groot kies dan voor een boom die geschikt is voor een kleine tuin en niet binnen mum van tijd over de schutting van de buren groeit. Let bij het kiezen van een boom ook op de bladeren van de boom. Sommige bomen krijgen in het najaar de mooiste herfstkleuren, andere bomen vallen juist weer op door de vorm van de bladeren.