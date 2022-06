Een schitterend exotisch huis

Een huis in een totaal andere omgeving dan je eigen is soms extra leuk om te bekijken als dit een fantastisch exotisch huis is. De Braziliaanse villa waar we zo meteen een digitaal reisje naar gaan ondernemen, is daar een prachtig voorbeeld van. Een indrukwekkende mengeling van stijlen en een hoeveelheid luxe en comfort waar je u tegen zegt staan je te wachten. We hebben heel wat foto’s om te bekijken dus laten we direct beginnen met onze tour door dit fascinerende huis dat is ontworpen door de architecten van Meyercortez.