Een unieke containerwoning: je gelooft je ogen niet!

We zien hier een mooie schematisch weergaven van de woning. Je ziet het nu in een oogopslag: alles is erin aanwezig. Het is ook een zeer ecologische woning, want deze heeft: zonnepanelen, een zonnewaterverwarmer en zelfs een reservoir onder het huis waarmee compost gemaakt wordt. De houtvloer biedt de basis aan de keuken en de woonkamer. Deze twee functies bevinden zich dus in dezelfde ruimte. Helemaal links van de container zien we een aparte ruimte waarin het bad en het toilet te vinden zijn. Je ziet het, hoe klein de ruimte ook zijn mag, het is zeker mogelijk om er een complete woning in te maken. Het voordeel van zo’n woning is dat je nooit hoeft na te denken welke kasten je nu in je woonkamer moet zetten, want er past een tv-kast in en daar houdt het wel mee op. Gelukkig, zoals we hierboven zagen, is alle nodige kastruimte ingebakken. Deze containerwoning voelt echt aan als een thuis! Is dit het huis van de toekomst? Wij denken van wel!

