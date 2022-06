Een droomhuis van slechts 45 m2

We kijken nu vanuit een andere hoek in de badkamer en zien direct hoe ruim de opzet is. Bedenk dat de woning klein is, hoe gaaf is het dan, dat de badkamer toch groot aanvoelt! Erg mooi is de inloopdouche, want die zorgt voor een ruimtelijke en transparante look. Je moet er toch niet aan denken, dat je hier met een douchegordijn of douchecabine zou moeten hannesen. Zo’n gordijn of cabine heeft altijd een zeer onprettige sfeer tot gevolg. Dit design is wel goed uitgedacht, iets waar we heel blij mee zijn. Met deze laatste foto nemen we afscheid van de kleine, maar ruime woning. Laat je inspireren door de mooie voorbeelden!

Kun je geen genoeg krijgen van modern design? Check dan ook snel dit artikel!