Japanse designmeubels

Sofa's hebben geen grote traditie in Japan, want daar zit men veelal op de grond. Toch is het hedendaagse Japanse design beïnvloed door westerse ideeën, waardoor Japanse ontwerpers nu ook sofa's maken. De bank komt dus uit het verre oosten, waardoor hij qua ontwerp duidelijk verschilt van de meubelstukken uit Europa of Amerika. Meubels met grote oppervlakken zijn niet populair hier. In plaats daarvan geldt het motto: small is beautiful . Deze bank is dan ook minimalistisch van vorm en gewoon heel mooi.