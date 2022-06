Huis met de perfecte vloer in Zürich

Het is al weer een tijd geleden dat we het een verrassing vonden om in de badkamer een houten vloer aan te treffen. Maar een sfeervolle vloer als deze doet ons toch weer versteld staan! De natuurlijke vloer treffen we door het gehele appartement aan, waardoor een sterke uniciteit in het appartement te vinden is. In combinatie met de kleikleurige wanden die het vertrek domineren staat deze houten vloer supermooi en natuurlijk. Het sanitaire meubilair is uitgevoerd in glanzend wit, met zilverkleurige kranen die de ruimte een verfijnde en klassieke ambiance geven.