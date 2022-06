Coole kussens uit Berlijn

Tot slot hebben we een heel speciaal kussen voor je. Deze zwarte kat van Minina van Leschi is een warmte-pad, die onmisbaar is in de winter, als onze voeten, buik of rug koud zijn van de striemende wind en de optrekkende vorst. Ze zeggen dat een zwarte kat ongeluk brengt, maar dit beest is een lot uit de loterij! We mogen wel stellen dat dit beest de perfecte metgezel is tijdens de koude winterdagen!

Dit waren de bijzondere Berlijnse design kussens. Laat je lekker inspireren door deze moderne ontwerpen. Als je eens in de stad Berlijn bent, bezoek dan één van de vele leuke design winkels, waar je veel innovatief en uniek design tegen zult komen!

Veel plezier alvast met je nieuwe design interieur!

