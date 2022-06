Top 5 van de week: Eigentijdse Architectuur

Op deze luie zondagmorgen, op de eerste of laatste dag van de voorjaarsvakantie (afhankelijk van de locatie van je bank of luie stoel), kun je er eens lekker voor gaan zitten en op je gemak de nieuwste populaire resultaten op het gebied van design, interieur en architectuur over je heen laten komen. Deze week past de top 5 (niet geheel onverwacht) precies bij het thema van afgelopen week: betaalbare eigentijdse architectuur – ook in eigen land! Kijk snel verder en werk toe naar de spectaculaire nummer 1: