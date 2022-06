Vrijstaande woning en winkel in Beieren

Het pand werd gebouwd in de 13e eeuw. Het is één van de oudste bewaard gebleven gebouwen van de stad. In 1717 werd het voor het eerst beschreven. Tussen de jaren 1730 en 1790 werd het bewoond door verschillende schrijvers. Sinds die tijd werd het huis binnen niet verbouwd. De laatste bewoner was Alfred Penzkofer, hij was verantwoordelijk voor de naam van het huis, en was wars van structurele veranderingen aan het huis, dit laatste is dus de reden dat de vorm van het huis tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Alfred Penzkofer begon in dit huis een kruidenierszaak. Achter de blauwe gevel lijkt de tijd stil te staan.