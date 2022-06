Openbaren parken & tuinen: prachtig en luxe

Ook deze tuin is ontworpen door Louafi, we staan hier op het Opera-plein in Hannover, dit is echt een statig plein te noemen, met duidelijke structuren en goed ontworpen landschapselementen. De tuin heeft een klassieke stijl die helemaal past bij de geschiedenis van de stad Hannover; het natuurgebied rond de stad was vroeger zeer groen en open. De opera heeft de vorm van een driehoek en is door zijn vorm perfect geïntegreerd in zijn omgeving. Een comfortabele ligweide werd gecreëerd voor recreatie. In de zomer is dit een geliefde plek waar veel toeristen en bewonerssamenkomen om te genieten van muziek, snacks en de gezelligheid.