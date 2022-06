Super inspiratie: Kleurrijk wonen in Oost-Berlijn

Deze kamer is echt beeldig! In de ruimte zijn verschillende kleine meubelen verspreid opgesteld, waardoor er een speelse sfeer in de kamer ontstaat. De tapijten markeren de verschillende zones en zorgen voor duidelijke structuur in deze grote kamer. Het bureau aan je linkerhand is onderdeel van dezelfde collectie als het dressoir in de keuken, dit zorgt voor een bepaalde eenheid in het woonconcept. Wonen in Oost-Berlijn is erg bijzonder, helemaal als je bedenkt welke historische lading dit deel van de stad heeft. Dit schitterende appartement is voor jou een fijne en geborgen plek, waar jij je plannen kunt maken om Berlijn te verkennen!

Tot zover dit betoverende appartement in Berlijn. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij! Veel plezier met het inrichten van je interieur en misschien tot ziens in Berlijn!

