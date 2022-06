homify 360°: Cottage in Bretagne

We naderen het huis vanuit het noordwesten, en zien dat het huis perfect ingebed is in zijn omgeving. Niet alleen het uitzicht op het pittoreske bos maakt dit huis bijzonder, vooral qua architectuur verschilt het huis significant van de diverse huizen in de nabije omgeving, die werden gebouwd in de traditionele Bretonse stijl. Maar dit gebouw is opgetrokken uit zwart hout en heeft elegante vormen, dit wordt gecombineerd met een verrassend en uniek ontwerp, waarvan het minimalistische dak een exponent is.