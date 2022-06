Een kleine, sombere, donkere en rechtdoorzee zolderappartement in Wenen is door 3rdskin architecture onder handen genomen tot er van het oorspronkelijke saaie en deprimerende zolderwoninkje niets meer overgebleven is. Hoe de architecten van de krappe zolder een spectaculaire moderne loft hebben weten te maken zie je hier: kijk gauw verder…