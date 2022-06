homify 360°: Grote restauratie van een monumentaal pand in Noordrijn-Westfalen

De keuken beschikt over een enorm oppervlakte en het is het centrale punt van het huis. Op de foto zien we de keuken vanuit een andere hoek. In de verste hoek bevindt zich een kitchenette, de individuele werkplekken van de keuken bevinden zich op verschillende punten in de ruimte. Dit laatste heeft het praktische voordeel dat meerdere personen samen in de keuken tegelijkertijd kunnen koken zonder elkaar voor de voeten te lopen. Dat is pas handig!