Een tijdloze Zeeuwse woning die je niet mag missen!

In het zuiden van het land, op een kavel in Heinkenszand, staat deze eigentijdse en tijdloze woning die zowel ontworpen, gebouwd als bewoond is door de architect. Dit levert ons een uniek inzicht in de stijl en het proces van een architect: hoe zou hij of zij een eigen huis ontwerpen en bouwen? Als er geen opdrachtgevers zijn om invloed te hebben op het eindproduct, wat voor ideeën vloeien dan ongehinderd voort uit de creativiteit van de architect? In deze homify 360° gaan we een kijkje nemen rondom en in deze Zeeuwse woning waar we de oorspronkelijke stijl van architect Ton Altena zullen vinden.