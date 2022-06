Inspiratie: Praktische interieurideeën

Met deze muis kun je niet op internet surfen of je computer besturen, want dit is een andere superpraktische huishoudelijke hulp. Deze House Mouse is namelijk een deur- en raamstopper, die er voor zorgt dat je muur en deur niet beschadigd raken. Hij is gemaakt van siliconen en heeft al je deuren en ramen onder controle. Je kunt zeggen dat het met deze huismuis thuis zeer pluis is! Het ontwerp is bekroond met vier internationale design awards en is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Hij is niet alleen zeer behulpzaam, maar ook in visueel opzicht erg snoezig.