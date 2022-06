Voor & Na: Zolderuitbouw en renovatie van villa

Wow wat een verschil! Het interieur is opnieuw ontworpen zonder kolommen en is oogt nu super modern. De woonkamer heeft een mooie vormgeving, en het centrale punt in deze ruimte is nu het woon- en werkgedeelte. Verder is er een kleine badkamer gerealiseerd en zelfs een kitchenette, evenals een fitnessruimte. Aan alle vier zijden van het dak hebben nu royale ramen die veel licht doorlaten en dus zorgen voor een heldere en vriendelijke sfeer. De belangrijkste dakvlakken zijn voorzien van brede dakkapellen waardoor deze zolder (we zouden het bijna vergeten) extra ruimtelijk wordt. De gehele ruimte is daardoor voorzien van natuurlijk zonlicht. De ruimtelijke scheiding van de verschillende gebieden vindt plaats door middel van hoogwaardige gipswandjes. Het resultaat van de verbouwing was een heuse loft, waar een geweldige sfeer hangt!