homify 360°: Modern huis in Münster

Het interieur wordt vooral gekenmerkt door het licht/donker schema. Het daglicht en uitzicht op de omgeving via de grote ramen dragen bij aan de fijne sfeer in dit appartement, terwijl de donkere meubels het interieur een beetje temperament geven. Het spel met de materialen en afwerkingen in de buitengevel wordt voortgezet in het interieur. Als we het hele pand even in ons opnemen kunnen we niet anders zeggen dan dat het een schitterende combinatie is tussen rustieke baksteen aan de buitenkant en een minimalistische moderne vormgeving aan de binnenkant. Over een onverwacht contrast gesproken!

Tot zover dit schitterende moderne huis in Münster. Laat je lekker inspireren door deze fantastische architectonische vondst! We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij!

Grootse Nederlandse huizen met de wow-factor vind je hier!

Op ons forum vind je veel leuke discussies en ideeën!