Kleurrijke kinder- en jeugdpraktijk in Hannover

In veel praktijken is het duidelijk dat de vormgeving van de oefenruimtes niet echt de hoogste prioriteit is. Natuurlijk is de functionaliteit van de ruimte in de praktijk veel belangrijker dan chique designstoelen in de wachtkamer, maar het bevordert de patiëntvriendelijkheid en het past beter in een moderne wijk. Het is al beter dan het vroeger was, want toen waren de klinieken liefdeloos ingericht, ouderwets en somber. Om een praktijk leuk te maken voor kinderen worden er andere ontwerpen gebruikt, dan wanneer dezelfde praktijk volwassenen aan moet spreken. Ontwerpstudio Mjuka heeft een praktijk voor kinder- en jeugdtherapie ontworpen in Hannover, die zowel praktisch als visueel aantrekkelijk is voor kleine en grote bezoekers. Er is goed rekening gehouden met de persoonlijke behoeften en wensen van de twee therapeuten die er werken, en natuurlijk met die van de patiënten. We gaan het je allemaal laten zien: kijk met ons mee!