Bijzonder Portugees familiehuis

Een van de mooi innovaties in deze woning was de realisatie van de huidige woonkamer. Het is niet gemakkelijk geweest om de oude woonkamer uit het geheugen te bannen, want ondanks de deplorabele staat waren de bewoners toch gehecht aan de oude look. Nu met deze nieuw stijl – die in zekere zin de oude woonkamer in zich draagt – maar op een hoger plan brengt, kunnen ze genieten van deze ruimte zoals je als bewoner graag van je woonkamer geniet. Kortom, men voelt zich hier helemaal thuis. Het wit in de ruimte vormt de basis voor de kleurige meubels en werk daarbij nauw samen met het warme hout. Zo wordt er in deze ruimte de ruimtelijkheid versterkt en de lichtsfeer versterkt.