Het huis van de toekomst

Huizen in Wales hebben een bepaalde naam; we hebben er vaak een ietwat traditioneel beeld bij: 'die huizen zullen wel honderden jaren geleden gebouw zijn'. In de typische rotsachtige stijl, een beetje zoals de woningen van de Hobbits in de Lord of the Rings. Toch herbergt Wales veel meer bouwstijlen dan we aanvankelijke zouden vermoeden. Vandaag nemen we je mee naar een woning die precies illustreert hoe de contemporaine bouwkunde in de Wales er voor staat. Bij realisatie van de woning was het belangrijk dat deze woonstee in het landschap zou passen waarin ook veel traditionele bouwkunde te vinden is. De woning laat een spel van ruimtes, vormen en texturen zien die zelfs een link lijken te hebben met de traditionele bouwkunde van de streek.