De verbouwing van een modern woonpaleis

Een oude woning herbergt vaak bijzondere geheimen, details die je volkomen kunnen verbazen. Vandaag laten we je zo'n schitterend pand zien. We reizen af naar Portugal om het allemaal uit de doeken te doen. Het renoveren van oude panden is een grote trend, ook in dit zonnige mediterraanse land weten ze hoe ze dit moeten doen. Het project dat we vandaag bezoeken bevindt zich in de stad Lissabon, waar het culturele en sociale potentieel je om de oren vliegt. De stad is behept met oude gebouwen die zeer interessant en prachtig zijn, echt de moeite waard om eens een vakantie te overwegen in deze omgeving. Een van die gebouwen in de stad stond op de lijst om gerenoveerd te worden, laat dat nu net het gebouw zijn waar wij vandaag gaan kijken. Een oude woning draagt de mogelijkheid in zich om een prachtige moderne woning te worden, maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf, daar zijn creatieve ideeën en vakkennis voor nodig. Kijk met ons mee en leer van de besten!