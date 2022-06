Villa met een Koreaans zuiverheid

We bevinden ons hier op de eerste verdieping en het valt ons direct op, dat de ruimte ondergedompeld is in een minimalistische stijl die voor de nodige visuele rust zorgt. De Aziatische architecten staan erom bekend dat ze de eenvoudige ontwerptaal, die in de zen ontwikkeld is, toepassen in de contemporaine architectuur. In deze vergader annex werkruimte zien we deze concreet toegepast. Let op de geïntegreerde wandkasten: super mooi en strak toch?! Natuurlijk vraagt al dat wit om een warme tegenhanger, die wordt gevonden in de kleurtonen van de houtvloer en de tafel. Het dag- en kunstlicht mengen zich in de poëtische lichtsfeer die elke activiteit in deze ruimte ontspannen laat verlopen.

Zoek je inspiratie voor je eigen interieurontwerp? In dit artikel vind je de nodige tips voor een mooi gekleurde woonkamer!