Een huis dat oud en nieuw samenbrengt

In Spanje weten ze nog wat de schoonheid van imperfectie is. Je ziet ze zo vaak langs de kant van de weg als je met de auto door dit land rijdt: vervallen en verlaten huizen die een heel leven achter de rug hebben, maar nu nog slechts de ruïnes van een vervlogen tijd zijn. Hoe mooi zou het zijn om de oude en de nieuwe wereld samen te brengen in een hedendaagse woonstee. Vandaag laten we je dat zien! We nemen je mee naar een schitterend project dat gelegen is aan de Asturische kuststad, in het centrum van Luarca. Het is een unieke woning die de harten van de huizenjagers sneller laat kloppen. Eens was het een hoopje stenen en verweerd hout, nu is het weer een moderne woning geworden waarin gewoond kan worden volgens de moderne wooncriteria. Hoe dat kan? Gewoon door een beetje creativiteit en durft! Het is gebouw in een landelijke omgeving die alle geneugten van de mediterrane bezit. Kom met ons mee voor een tour naar Spanje, om te genieten van dit schitterende huis. Doe in de tussen tijd zelf ook maar even wat inspiratie op!