Koel modern huis met een warm interieur

Soms is het uiterlijk van de dingen bedrieglijk, herbergt het schijnbaar manifeste een verborgen kern. Met het huis dat we je vandaag laten zien is het niet anders. We zien in dit huis een verscheidenheid aan vormen. Het is een huis dat deels een open karakter heeft, maar toch ook de privacy garandeert van de bewoners die het echt als hun thuis zijn gaan beschouwen. Het terras geeft hen de vrijheid te recreëren in de buitenlucht zonder direct in het zicht te zitten, een fijne ervaring als je gesteld bent op je persoonlijke ruimte en tijd. Door de openheid van de woning kan het daglicht ten alle tijden het interieur bereiken. Maar het verbinden van de binnen- en buitenruimte is geen eenvoudige opgaaf, daar komt heel wat vakkennis bij kijken. In dit artikel laten we je zien hoe een modern huis met een koel uiterlijk uiteindelijk een bijzonder warm interieur herbergt. Kom met ons mee voor een tour door het huis en doe lekker wat inspiratie op.