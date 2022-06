De vele mogelijkheden van de containerwoning

De woning laat qua look een bijzondere evenwichtigheid zien, die we maar zelden aantreffen. De toepassing van de kleuren wit en rood geven de woning een zachte uitstraling, terwijl deze toch echt bestaat uit keihard staal. De wonderlijke locatie waarin de woning zich bevindt is een attractie op zich. Ook het hekje er rond om heen is een bijzonderheid te noemen. Een woning als deze is zeer economisch efficiënt te bewonen en makkelijk in te richten. Het huizenprobleem in een stad, vooral onder studenten is dit een groot probleem, is in een klap opgelost. Er kleven vrijwel geen problemen aan het realiseren van een containerwoning, natuurlijk heb je altijd te maken met het bestemmingsplan, maar zo´n woning plaats je dan ook niet midden in een doodnormale woonwijk. Aan de periferie van de stad, een campus bijvoorbeeld, is de geschikte plek. Maar wie weet hoe dit laatste in de toekomst nog gaat veranderen.