Woonhuis in een eigentijdse stijl

We zullen versteld staan door alle verrassingen die deze woning voor ons in petto heeft. De belangrijkste kenmerken van deze woning zullen zeker voor de nodige inspiratie zorgen, iets dat huizenjagers en bouwers maar moeilijk kunnen ontberen. Vandaag komen zij volkomen aan hun trekken. We nemen je mee naar een huiz in het zuiden van Spanje dat bijzonder functioneel en esthetisch is, niet geheel verwonderlijk heeft het een grote schare fans in de directe omgeving, daarbij is het een inspiratie geweest voor lokale architecten. Binnen en buiten lijken in elkaar over te lopen, een ervaring die je overkomt. Het huis bestaat uit twee delen: zakelijk en een privé, zo houd je als thuiswerken de twee werelden een beetje gescheiden. We nemen je mee op een tour door het huis. Kijk je even met ons mee?