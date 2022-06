Unieke vrijstaande spiegelwoning

We laten je de woning ook even van de voorkant zien. Wat een topper! Het is een magisch gezicht zo in de woestijn, een fata morgana bijna, maar toch concrete realiteit. De ingangen van de hut, zoals de voordeur en de ramen, lijken weg te vallen in een surrealistisch landschap. Deze hut heeft alle ingrediënten waardoor hij in een schilderij van Dali zou passen. Dit is pas een vakantiewoning met stijl. De look van de hut doet ook bijzonder Aziatisch aan; het is op verschillende fronten een wonderlijke verschijning; zoveel is zeker.