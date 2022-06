homify 360°: Moderne villa in Kronberg im Taunus

De bouw van de villa was een delicaat onderwerp, de bestaande vegetatie in het gebied van groot belang, deze moest hoe dan ook behouden blijven. De historische lindeboom die we hier op de foto zien is uiteindelijk bewaard gebleven en sfeervol geïntegreerd in het tuinconcept. Let ook even op de prachtige steen op de voorgrond, dit lijkt wel een sculptuur. Een tegelpad leidt ons over het grind richting het groen. We ruiken de frisheid van de ontluikende natuur en zijn blij dat het bijna lente is!