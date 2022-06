homify 360°: Nul energie-woning in Grinzing

Het sierbeton thema is in het hele gebouw aanwezig. De wanden, plafonds, trappen en leuningen zijn allemaal gemaakt van geprefabriceerde onderdelen en hebben een glad oppervlak. Gewoon schitterend. Ook de keerwanden van de buitenzijde, de oprit en andere elementen van het buitenste gebied zijn vervaardigd in beton. Dit materiaal lijkt steeds populairder te worden, vermoedelijk omdat het zo eenvoudig voor verschillende toepassingen te gebruiken is. Ook de stevigheid van het materiaal speelt bij de groeiende populariteit een rol.

Tot zover onze tour door deze nul-energiewoning. We zijn blij dat deze innovatieve architectuur volop in ontwikkeling is, waardoor we in de toekomst kunnen stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. We hopen dat je het interessant vond. Veel creatief plezier bij het inrichten van je woning.

