Upcycling: duurzame meubelen en woonaccessoires

Duurzaamheid is een rage. Biologische producten in de koelkast is niet genoeg, de meubels in ons appartement moeten ook duurzaam zijn. Daarom zien we zoveel meubels en woonaccessoires gemaakt worden van eco-materialen, deze gaan momenteel warme broodjes over de toonbank. Ook de term upcycling is nog lang niet uitgeput. Het voordeel van upcyling is dat het bestaande oude product zijn vorm en identiteit behoudt, dit in tegenstelling tot het oude vertrouwde recycling, waarbij het oude product zijn vorm en identiteit verliest, simpel weg, omdat dit wordt gereduceerd tot ruwe grondstof, dit proces kost ook veel energie. Upcyling zorgt er ook voor dat je creatief kunt werken met bestaande producten, daarnaast wordt er voor upcycling relatief weinig energie gebruikt. Onze experts hebben met betrekking tot deze laatste term een aantal creatieve nieuwe ideeën ontwikkeld, ze laten je zien hoe je van oude en versleten artikelen weer nieuwe en levendige producten kunt maken, deze krijgen ook direct een nieuwe functie! Het is een positieve ontwikkeling waar wij van homify erg blij mee zijn. We hebben dan ook een aantal mooie ontwerpen voor je op een rijtje gezet!