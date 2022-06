Een vriendelijk en modern familiehuis

De badkamer heeft het kleurenschema van de rest van het huis overgenomen, waardoor er een consistente natuurlijkheid in het huis merkbaar is. De positionering van de badkamermeubels is nogal ongebruikelijk, maar het ziet er daardoor juist heel erg modern uit. Het rechthoekige dakraam zorgt voor een natuurlijke helderheid in het bad en biedt je een rustgevend uitzicht op de tuin. Hoe heerlijk moet het zijn om in deze fijne badkamer in de ochtend jezelf gereed te maken voor de dag, en in de avond te genieten van het heilzame warme water, dat jou helemaal gereed maakt voor een weldadige slaap.