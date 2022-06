Bijzondere Duitse Dressoirs: Inspiratie voor je Interieur

De term aberratie houdt een afwijking van de norm in, en het is deze betekenis die in het ontwerp van dit dressoir sterk naar voren komt. De functie van de innovatieve vorm is precies deze afwijking, want dat is wat de ontwerper van deze kast wilde. Deze vorm is interessant en natuurlijk: licht en donker hout vormen een bijzonder visueel spel. Het meubel is verkrijgbaar in verschillende materialen en kan worden gemaakt op basis van persoonlijke behoeftes van de klant. Je eigen ontworpen meubels liggen dus binnen handbereik!