Midden een Gelders bos, in het idyllische dorpje Epse, vinden we dit pittoreske houten huisje met rieten dak. Maar, dit is niet zomaar een huisje in het bos – Mon Rêve (Frans voor “mijn droom”) is een honderd jaar oude woning die door de architecten van reitsema & partners is omgetoverd tot een sprookjesachtige combinatie van eeuwenoud en eigentijds ontwerp. In deze homify 360° laten we je alle kanten van dit huisje zien en ontdekken we de spectaculaire bijzonderheden van dit huis…