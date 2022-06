homify 360°: Een Weens Familiehuis

Het architectenbureau Caramel heeft grote naam gemaakt met het project CJ5 . Met name omdat het bureau zo goed ingegaan is op de vraag hoe de stedelijke gemeenschappen van de perifere gebieden van Wenen optimaal benut konden worden. Deze aanpak is geslaagd: het is een klassiek bouwwerk geworden van twee verdiepingen dat bijzonder oogt in de wijk waar we vooral standaard rijtjeshuizen vinden. Wat een bijzonder gezicht! De aangrenzende terrassen en tuinen zorgen voor een hoge sfeer van comfort en ontspanning. Het huis CJ5 was een proefproject: wat een uitdaging om een vrijstaand huis met ruime tuin en terras te creëren midden in een bestaande woonwijk! Maar het is gelukt. Laten we een tour maken door het huis, zodat we het met eigen ogen kunnen zien.