6 budgetvriendelijke tips om je woonkamer een make-over te geven

Sommige meubels kunnen in principe jaren mee, maar gaan na verloop van tijd vervelen. Neem nou de salontafel op deze foto, die waarschijnlijk sterk genoeg is om jarenlang te kunnen blijven staan. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je er na een aantal jaar al op uitgekeken bent. Wat je met deze tafel zou kunnen doen is het een kleurtje geven. Veel mensen durven dat eigenlijk niet zo goed, maar het is echt het proberen waard. En aangezien je toch al op het meubel was uitgekeken, heb je eigenlijk niets te verliezen toch? Even goed kijken of het mogelijk is, en dan schuren en schilderen. Meer is het eigenlijk niet. Erg budgetvriendelijk ook, want zoveel kost een potje verf niet.