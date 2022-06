homify 360°: Twee-onder-één-kapwoning met prachtig uitzicht

We vervolgen onze tocht door het schitterende interieur. Op de begane grond vinden we de ruime keuken, die loopt over in een open zitkamer. Zelfs een eetzaal werd geïntegreerd in de open plattegrond. De lichte houten vloer zien we terug op de hele begane grond. Dankzij het centraal geplaatste keukeneiland en de direct verbonden eethoek is de keuken een open-access social zone waar je lekker met z'n allen kunt kletsen. In deze keuken beleef je het ontbijt of het diner op een geheel andere wijze!