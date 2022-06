De mooiste geprefabriceerde woningen van hout

Behalve de voordelen van een geprefabriceerde woning, biedt een houten woning óók voordelen. Een houten huis is vaak betaalbaar. Er zijn namelijk veel keuzemogelijkheden in oplevering, waardoor je deels zelf de prijs in de hand hebt. Bovendien is het bouwen met hout goedkoper dan traditionele methoden, vanwege de kortere bouwtijd. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar het oog wil ook wat. De sfeer is bepalend voor een houten woning. De uitstraling hangt natuurlijk af van de soort houten woning. Zo kan je voor een klassieke uitstraling en design kiezen, terwijl de ander voor klassiek en traditioneel gaat. Hoe strak en modern een houten huis ook is, het zal nooit koud en ongezellig ogen.

Wanneer het milieu belangrijk voor je is, hebben we goed nieuws! Houten huizen zijn meestal erg milieuvriendelijk. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. Dit heeft tot geval dat je maar minimale milieubelasting moet betalen. Ook heeft hout een positief effect op de isolatie. Hierdoor zal het energieverbruik ook minder worden. Klinkt ideaal, toch?