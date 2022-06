Sensationele transformatie van een klein appartement in Rome

Onze serie Voor en Na-projecten zijn gewijd aan de transformatie van sensationele huizen verspreid over de hele wereld. Vandaag gaan we naar Rome, waar we een blik zullen werpen op de renovatie van een appartement gelegen in de wijk Ostia. Ondanks het gebrek aan beschikbare ruimte, is het project erin geslaagd om verschillende gebieden te creëren: het appartement heeft een kleine keuken, een eetkamer compleet met een grote tafel met stoelen en bank, een grote woonkamer en een groot terras voorzien van alle gemakken voor de warme zomeravonden. Zonder verdere omwegen leiden we je nu naar het hart van het project – kijk mee!