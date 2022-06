Een Mediterraanse Sfeer: Breng de Zomer in je Huis

De kleurenpracht in deze kamer doet denken aan Barcelona, door de weelderige texturen, expressieve kleuren en hoogwaardige houtsoorten in een rustieke setting. De tafel is ruim en gezellig, waardoor de maaltijd telkens in een fijne sfeer genuttigd kan worden. Er is zelfs een open haard in de eetkamer aanwezig, waardoor de ruimte sterk aan rustieke sfeer wint. Naast de haard zien we een mooie tegelwand met een ruitenmotief, waarvan het blauw, wit en bruine kleurenschema een leuke toevoeging is aan de ruimte. De rode wand achter de antieke kast geeft de ruimte zijn temperament. Let ook even op de historische vloer: wat een schitterende stenen!