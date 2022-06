homify 360°: Een zeer efficient huis in Noordrijn-Westfalen

Het architectenbureau bdmp | Architekten & Stadtplaner BDA realiseerde het eerste gecertificeerde Efficiency Plushuis in Noordrijn-Westfalen. Dit woongebouw is de volgende stap in de evolutie van het inmiddels klassieke passiefhuis. Dit betekent dat het huis meer energie oplevert dan het verbruikt, zodat de verwarming en warme water altijd voorhanden zijn. Zeer milieuvriendelijk! De energie die teveel opgewekt wordt, wordt direct opgeslagen in een systeem en kan worden gebruikt als de energie nodig is. Het huis maakt tevens gebruik van zonne-energie. Op het dak van het huis werd een fotovoltaïsch systeem geplaatst, dat zonne-energie kan omzetten in elektriciteit. Heel futuristisch! Het gebouw is een bijzonder geslaagd voorbeeld van de integratie van architectonische aspecten en de nieuwste technologie. Kom met ons mee voor een tour door het huis!