Hoewel Nederland maar een klein land is, met gemiddeld per woning maar een beperkt oppervlak beschikbaar, zijn we in het bezit van genoeg architectonisch talent voor groots ontworpen gebouwen en woningen. De beste architecten en architectenbureaus laten hier op homify hun mooiste en beste werken zien en vandaag willen we jullie een kleine greep uit de collectie grote huizen tonen en laten zien wat voor grootse architectuur uit ons kleine landje voortkomt. Kijk mee en geniet!