Eigentijdse bakstenen huizen

Als men aan moderne architectuur denkt zal niet gelijk het woord baksteen in je opkomen. Gevels van baksteen associëren we eerder met de bekende rijtjeshuizen, out-of-date architectuur of mooie, maar niet minder ouderwetse monumentale gebouwen en woningen. Toch is de baksteen nog lang niet toe aan een positie als achterhaalde afdanker – dit bouwmateriaal is zelfs nog nooit zo veelzijdig, populair en mooi geweest dankzij de ontwerpen van onze eigen moderne architecten die steeds weer met unieke ontwerpen gebaseerd op de oude vertrouwde baksteen. Hoe eigentijdse architectuur van dit materiaal gebruik maakt willen we je aan de hand van deze bijzondere exemplaren laten zien…