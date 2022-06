homify 360º: Klassiek Engels huis in Zuid-Londen

Bij aankomst zien we de fraaie gevel en het bijbehorende metselwerk, dat wordt afgewisseld met klassieke en moderne kozijnen. De renovatie lijkt aan de buitenkant in ieder geval een succes te zijn. Het wordt nog spannend hoe het er binnen uit zal zien. Het groen geeft deze setting een natuurlijk ambiance die je graag ziet in de grote stad. Londen is een schitterend voorbeeld wat traditioneel en modern design samen aan sfeer kunnen oproepen. De witte basis van de begane grond is erg klassiek en oogt zeer luxueus. Oud en nieuw gaan hier een schitterend verbond aan! Laten we naar binnen gaan om te zien of het daar net zo bijzonder is!